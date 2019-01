L'entreprise d'intérim Jobfixers ouvrira prochainement une agence uniquement destinée aux femmes et ce, pour faire disparaître "l'inégalité entre hommes et femmes dans le secteur de l'intérim", justifie-t-elle.

La nouvelle agence ouvrira ses portes vendredi de la semaine prochaine à Roulers, en Flandre occidentale. Elle doit permettre à la société d'intérim de rééquilibrer la balance entre hommes et femmes. "Le secteur met à l'emploi en moyenne 60% d'hommes et 40% de femmes. Nous sommes à un rapport 70-30. Avec le 'Madammenkantoor', nous voulons faire disparaître cette inégalité de manière structurelle", explique Lieven Bonamie, co-fondateur de Jobfixers avec Philip Cracco, connu en Flandre pour l'émission de télévision "The Sky Is The Limit".

Lieven Bonamie parle de "discrimination positive" mais souligne que les hommes à la recherche d'un emploi pourront également être aidés car la nouvelle agence se situera à côté de l'agence dont dispose déjà la société à Roulers.

Le service de médiation flamand se pose toutefois quelques questions sur une initiative qui pourrait potentiellement s'avérer discriminatoire.