Le mot "Piet" sera désormais employé dans les titres et les descriptions. Bol.com explique cette décision dans un communiqué publié sur son site et fait référence à "une vision progressiste, adaptée à l'actualité des Pays-Bas et de la Belgique".

Bol.com précise qu'à partir de la fin du mois de septembre, il ne sera plus possible de vendre des articles mentionnant le terme "Zwarte Piet" ou représentant le personnage. D'ici là, les partenaires commerciaux ont le temps de les vendre ou de les retirer de leur gamme sur Bol.com. "Après cela, nous les interdirons activement de notre plateforme."

En outre, l'enseigne optera pour le mot "beige" au lieu de "chair" lorsqu'il s'agira de parler d'une couleur claire.

La boutique en ligne indique que tout le monde devrait pouvoir visiter le site Bol.com et se sentir le bienvenu. "Cela n'est pas possible lorsque les produits proposés incitent à la discrimination/haine et sont perçus comme offensants".

Bol.com avait déjà pris la décision l'an dernier d'exclure de sa plateforme les blackfaces et grimages en noir, en particulier dans le rayon des déguisements.