Selon Forbes, ce sont donc Angela Merkel, Christine Lagarde, Kamala Harris, Ursula von der Leyen et Melinda Gates les cinq femmes les plus influentes du monde (dans cet ordre). Dans le reste du classement, on retrouve également la Reine Elisabeth II, Oprah Winfrey ou Taylor Swift par exemple. Ce top 100 est composé d'artistes, de PDG et de cheffes d'État

Pour la 17ème année consécutive, le magazine économique américain Forbes a dévoilé ce 8 décembre les noms des 100 femmes les plus influentes de la planète en 2020. Et si Angela Merkel occupe la première place comme depuis 2011, on retrouve tout de même dans ce classement notre ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. L'ancienne Première ministre y apparaît en 71e position, juste devant... Beyoncé. Elle est la seule Belge à y figurer cette année.