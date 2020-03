Le Maroc suspend les vols vers et au départ de la Belgique pour limiter la propagation du coronavirus, selon le média morrocoworldnews.com qui cite le ministère marocain des Affaires étrangères.



La mesure vaut également pour les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal et a été prise en concertation avec les gouvernements de ces pays. Elle entrera en vigueur dimanche à minuit. La durée de l'interdiction de vols vers et au départ des pays concernés n'a pas été précisée. En février, le Maroc avait été l'un des premiers pays à annuler les liaisons directes avec la Chine. L'Italie, l'Espagne, l'Algérie et la France avaient ensuite été logés à la même enseigne. Huit contaminations au coronavirus ont été détectées au Maroc, une personne en est décédée.