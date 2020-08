A l’heure où le masque devient obligatoire dans de plus en plus de lieux publics et à quelques jours d’une rentrée masquée pour des milliers de jeunes, les dermatologues de tout le pays font le même constat: de nombreux patients viennent consulter pour des pathologies qui peuvent venir perturber ceux qui portent leur masque plus ou moins longtemps. Acné, lésions de peau à staphylocoques, rosacée, le port du masque peut en effet devenir désagréable pour certaines personnes victimes d’effets cutanés sur le visage.