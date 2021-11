Stéphane Moniotte, pédiatre chef du service pédiatrie des cliniques universitaires Saint-Luc estime que cette décision relève davantage de la politique que de la science. “Il s’agit d’une réflexion politique plus que scientifique. Il n’y a pas de consensus scientifique sur l’âge à partir duquel il est utile de porter le masque pour les enfants. Le masque est surtout important quand les enfants sont en contact avec des personnes plus fragiles. Mais on n'a aucun argument pour dire qu’il est préférable de le rendre obligatoire à 10 ans plutôt qu’à 12 ou à un autre âge", estime-t-il.

L'expert s'étonne aussi de la distinction faite entre les écoles et les autres lieux clos. “A nouveau, c’est une distinction très politique, sans réelle valeur scientifique. L’important est de maximiser les mesures de protection dans les endroits où les personnes sont confinées et les écoles peuvent faire partie de ces endroits mais il n'y a pas que les écoles."