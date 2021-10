La fédération professionnelle Comeos pense que les masques buccaux dans les supermarchés pourraient redevenir obligatoires, "bien qu'il n'y ait pas eu de problème de contamination dans les magasins l'année dernière". "Il s'agit plutôt d'une mesure symbolique pour apprendre aux gens la prudence nécessaire", déclare le porte-parole Hans Cardyn. Ce lundi, le cabinet central envisagera des mesures plus strictes en réponse à la hausse des chiffres Covid-19. Le Premier ministre Alexander De Croo veut mettre l'accent sur "la vigilance et la prudence".

Par conséquent, une base fédérale plus large comprenant, entre autres, une obligation étendue du port du masque buccal dans les zones intérieures sera discutée. La fédération professionnelle Comeos se réjouit que le Premier ministre ait déjà indiqué qu'il n'y aura pas de fermetures.

Dans les supermarchés et les magasins, le masque buccal pourrait redevenir obligatoire. Ces derniers jours, l'utilisation du masque a été à nouveau recommandée par plusieurs personnes, dont le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) et le virologue Steven Van Gucht. La fédération professionnelle souligne qu'elle soutiendra une éventuelle obligation. "Les ministres ont indiqué que les masques sont une mesure préventive. Nous sommes favorables à des règles uniformes et claires pour tous et à l'absence de politique de stop & go", peut-on lire.

Comeos souligne en outre que la réintroduction des masques buccaux est plutôt une mesure symbolique, qui devrait à nouveau inciter les gens à la prudence. "Il n'y a pas eu de problème de contamination dans les magasins l'année dernière", poursuit M. Cardyn. "Il est important que la recherche des contacts soit effectuée correctement pour identifier la source des infections".