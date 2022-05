Dans le tram, le train, le métro ou encore le bus, il y a ceux qui portent rigoureusement le masque buccal pour se protéger du Covid, puis il y a ceux qui n’en ont cure, voire qui trouvent ridicule d’encore le porter. Ce qui peut être source de tensions. Depuis le début de la crise sanitaire, la SNCB a ainsi dressé plus de 6 000 PV pour non-respect du port du masque sur ses lignes. Depuis septembre 2021, la Stib en a infligé plus de 800. "Le souhait des voyageurs de retrouver la normalité nous est remonté à de très nombreuses reprises", confirme Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. Ce message d’un certain ras-le-bol des voyageurs a été transmis aux trois ministres régionaux de la Mobilité qui ont fait remonter l’information jusqu’au ministre fédéral compétent. C’est dans ce cadre qu’une brèche a été ouverte lundi soir par Georges Gilkinet, qui a affirmé vouloir lever l’obligation de continuer à porter le masque dans les transports.

