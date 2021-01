En France, pour lutter contre l’émergence de variants plus contagieux, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé dimanche de ne plus porter de masques en tissu (de catégorie 2), ni de masques artisanaux.

La souche britannique du virus est également présente chez nous. Et on le sait, face au virus, tous les masques et toutes les utilisations ne se valent pas.

Faut-il bannir le masque en tissu chez nous aussi ? "Cela dépend du contexte et de la situation des gens. Les masques en tissu restent une bonne protection dans la vie de tous les jours. Mais il faut qu’il s’agisse de masques en tissu de qualité, renouvelés et nettoyés régulièrement. Dans des lieux à fort risque comme les transports en commun, où il y a foule, les masques chirurgicaux sont plus indiqués", analyse Yves Coppieters, épidémiologiste et prof à l’ULB. "Dans un hôpital, en urgence et soins intensifs, le FFP2 doit logiquement être utilisé. Il pourrait être utile d’utiliser le FFP2 à l’échelle de l’ensemble de l’hôpital, pour tous les patients qui viennent se faire soigner, si l’hôpital accueille des patients atteints de la souche mutante. Dans beaucoup de maisons de repos, c’est déjà comme ça. Vous devez enlever votre masque à l’entrée et on vous fournit un FFP2."

L’usage de ce masque bénéficiant d’une meilleure protection est recommandé par Yves Coppieters dans tous les lieus où le variant britannique est présent. " Et absolument aussi pour toute la population alentour. En cas de cluster de souche mutante, pour se promener en ville, dans les commerces, pour aller chercher enfants à l’école, il faut le FFP2", conclut-il. "Par contre, imaginer, comme en Bavière, d’imposer le FFP2 pour tous, si cela est idéal théoriquement, n’est en réalité pas raisonnable. Il faut voir l’état des stocks en Belgique, mais ils doivent être en priorité pour les soignants."

"Les masques en tissu, hors ceux qu’a fournis le gouvernement, ne sont pas régulés. On peut imaginer que ceux comportant deux épaisseurs de tissu et un filtre au milieu sont efficaces, mais encore faut-il les porter correctement, les nettoyer, se laver les mains. Je ne les bannirais pas a priori mais les masques chirurgicaux bénéficient d’un pouvoir filtrant et d’une efficacité plus prédictibles et sont potentiellement plus adéquats", souligne Yves Van Laethem, porte-parole Covid-19. " Pour l’instant, faire comme l’Allemagne et généraliser le FFP2 me paraît être un pas trop loin. Mais il n’est pas exclu que le Risk assessment group (RAG) reconsidère la situation. A priori, ce n’est pas parce que le variant britannique est plus contagieux et pénètre plus facilement dans les cellules qu’il s’insinue mieux entre les mailles d’un masque. Je ne suis pas convaincu qu’il faille revoir tout l’arsenal."