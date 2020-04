Doit-on tous porter un masque lorsque nous quittons notre domicile ? La question est en tout cas sur la table de la Task Force chez nous. L'objectif ? Donner des recommandations claires à la population d'ici lundi. Ce groupe de travail est composé de représentants du Conseil supérieur de la santé, de l’Agence des médicaments, de l’administration de la santé et du "Comité scientifique coronavirus" qui épaule le gouvernement. Ensemble, ils doivent préparer une recommandation sur l’utilisation des masques, que ce soit par les professionnels de la santé ou les particuliers, leur attribution et les circonstances dans lesquelles ils doivent être portés.

D'ailleurs, le maire de Sceaux en France, Philippe Laurent, a rendu obligatoire le port du masque de sa ville à partir de ce mercredi 8 avril. Concrètement, tous les habitants de plus de 10 ans doivent porter un masque recouvrant le nez et la bouche lorsqu'ils sortent. Et à Nice, le maire Christian Estrosi, lui-même guéri du coronavirus, va faire distribuer des masques en tissu réutilisables à tous les habitants. Le port du masque y sera ensuite rendu obligatoire. Pour Olivier Véran, Ministre de la Santé, "la question est ouverte" concernant le port obligatoire d'un masque.

Protection des citoyens, vécu sur le terrain, recommandations, nous avons posé quelques questions à Marie-Gabrielle Cuvelier, médecin généraliste à Renaix depuis 33 ans (à droite sur notre illustration), afin d'en savoir plus sur l'efficacité d'une telle mesure.

Aujourd'hui, est-nécessaire de porter un masque quand on sort en plein air ?