L’obligation de porter le masque dans les écoles inquiète des parents.

L’obligation de porter un masque dans les écoles pour le personnel scolaire et pour les élèves de secondaire est sans doute l’une des mesures les plus marquantes et discutées de cette rentrée des classes en temps de crise du Covid.

"Beaucoup de parents nous contactent à ce sujet. Ils s’inquiètent pour le confort de leurs enfants et on les comprend. La circulaire prévoit des pauses sans masque, il faudra veiller à ce qu’elles aient bien lieu", avertit Joëlle Lacroix, présidente de la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (FAPEO).