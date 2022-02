C’est officiel, les enfants de moins de douze ans pourront tomber le masque à l’école dès le vendredi 18 février, comme le réclamaient la ministre de l’Enseignement Caroline Désir (PS) et le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR), et ce, malgré l’opposition du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. "C’est une magnifique nouvelle ! On n’en pouvait plus de gérer les oublis des enfants et les conflits avec les parents. Depuis le mois de décembre, la phrase qu’on entend le plus dans les écoles c’est : ‘Où as-tu mis ton masque ?’ . Le port du masque obligatoire a provoqué beaucoup de tensions dans les écoles, on ne peut donc que se réjouir de pouvoir respirer à nouveau. Et les enfants qui souhaitent continuer à porter le masque pourront le faire. C’est positif pour tout le monde", applaudit Christine Toumpsin, présidente du collège des directeurs de l’enseignement fondamental catholique et directrice d’une école fondamentale à Anderlecht.

