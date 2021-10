Exception faite de quelques jours d'affluence, les plages belges ont été relativement peu fréquentées à la "belle" saison. Les services de sauvetage n'ont dès lors dû intervenir "que" 395 fois cet été: 106 opérations ont concerné des baigneurs en détresse, 30 des passagers de canots ou matelas pneumatiques, tandis que les sportifs nautiques ont provoqué 259 interventions.

La saison a également été plus calme pour les postes de secours, qui ont traité 40 piqûres de vive et 456 de méduse, contre respectivement 75 et 570 l'année dernière.

Par contre, le nombre de personnes égarées a, lui, augmenté: de 594 interventions en 2020, leur nombre est passé à 860.

Enfin, une personne s'est noyée. L'IKWV remarque que les compétences en nage des visiteurs du littoral reculent et souligne que nager dans la mer constitue un tout autre défi qu'en piscine. "Plusieurs facteurs peuvent compliquer la nage, comme les marées, les dénivelés, la température de l'eau, les courants, les vagues... et on l'oublie souvent. Même les bons nageurs expérimentés peuvent se retrouver en difficulté", rappelle le président de l'intercommunale, Bert Gunst.

L'IKWV conseille aux moins bons nageurs de toujours se baigner dans une zone surveillée, de ne pas s'aventurer trop loin et de garder l'eau au maximum à hauteur des hanches.