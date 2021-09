Peter Carmeliet (61 ans), chercheur primé de la KU Leuven dans le domaine du cancer, quitte Louvain avec son laboratoire de 60 personnes pour s'installer au Danemark, où il pourra travailler plus longtemps et bénéficier d'un budget plus important, rapporte samedi De Tijd.

Cet été, le Pr. Carmeliet a fait deux découvertes qui pourraient conduire à des avancées majeures dans la lutte contre le cancer. Mais il est difficile de mener des recherches plus approfondies sur ce sujet en Belgique, selon lui.

"En Belgique, vous devez arrêter de travailler à 65 ans (...) Je ne suis plus éligible pour les subventions qui durent plus de trois ans, ou les subventions sont systématiquement réduites", déclare-t-il dans une interview accordée à De Tijd.

Mais le scientifique a trouvé la solution à Aarhus, au Danemark. Là-bas, les professeurs peuvent continuer à travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. La KU Leuven et l'Institut flamand pour la biotechnologie l'ont aidé à y parvenir.