Le 31 mars dernier la nouvelle faisait le tour de la presse: un migrant algérien de 28 ans a remporté la somme de 250.000 euros grâce à un ticket à gratter de la loterie nationale. En transit par Zeebrugge avant de rejoindre la Grande-Bretagne, il avait acheté ce ticket d'une valeur de cinq euros dans un supermarché Spar du coin. Si la chance semblait enfin sourire au jeune Algérien, les choses ont prise une drôle de tournure. En effet, il bataille aujourd'hui pour obtenir son gain.

Alexander Verstraete, l'avocat du jeune homme, a expliqué à l'AFP que le billet gagnant était entre les mains de la justice, à Bruges. De fait, en situation illégale, l'heureux gagnant a donc demandé à des amis de récupérer l'argent pour lui, mais en vain, puisque ces derniers ont été soupçonnés de vol et ont même dû passer une nuit en garde à vue la semaine dernière. Une enquête a été ouverte pour retrouver le propriétaire du ticket gagnant. Ce dernier a ainsi pu innocenter ses amis, mais la situation n'est pas encore gagnée.

"Mon client est en situation illégale, il n'a aucun papier et n'a pas non plus de compte en banque. Nous sommes en train de chercher ces documents qui pourront prouver son identité, il va devoir contacter sa famille en Algérie", a expliqué Alexander Verstraete.



L'Algérien de 28 ans n'a néanmoins pas l'intention de demander l'asile en Belgique, il aurait réussi à obtenir des autorités belges la promesse de ne pas être expulsé du pays avant d'avoir pu percevoir son gain. Il faut à présent laisser travailler la justice belge.