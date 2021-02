L’accident qui a coûté la vie à deux enfants ce week-end à Mouscron suite à une altercation entre un automobiliste et un chauffard n’a pas laissé le ministre de la Justice sans réaction. Vincent Van Quickenborne dit vouloir mettre fin aux cow-boys sur la route. Le ministre en profite pour rappeler les chiffres des accidents de la route. “Plus de 600 morts et 48.000 blessés par an, cela reste trop élevé ” s’exclame celui qui estime que la Justice doit pouvoir contribuer à une plus grande sécurité routière, par une meilleure application des règles en la matière.

“Nous veillerons à une application plus stricte des règles, la probabilité de surprendre les contrevenants s’accroîtra et nous mettrons en œuvre des technologies nouvelles” précise le ministre.