L’Europe connaît encore des écarts salariaux très importants entre ses différents États membres. Au Luxembourg, le salaire minimum est de 2 313,38 euros par mois. En Bulgarie, il est de 363 euros. Ces différences produisent plusieurs effets pervers, tels que le dumping social ou la précarité professionnelle. Dans le but de lutter contre cela, le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique provisoire mardi sur les salaires minimaux. Celui-ci devrait, à terme, déboucher sur une nouvelle législation pour l’Union européenne. Le salaire minimum sera dorénavant considéré comme suffisant s’il assure un niveau de vie décent. Ce niveau sera déterminé sur base d’un calcul du coût de la vie et des services. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour les travailleurs belges ?