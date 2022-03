Le parquet national pour la sécurité routière devrait voir le jour dans les prochains mois afin de sanctionner plus rapidement les chauffards et limiter le taux de récidive. Les recrutements sont en cours et le cadre devrait être complété cet été. Le conseil supérieur de la Justice doit encore désigner les magistrats et le parquet sera alors opérationnel. Il l’est déjà en France et aux Pays-Bas. "Le nombre de décès sur nos routes est beaucoup trop élevé par rapport à nos pays voisins. Surtout en Wallonie où il y a eu en 2019, 68 personnes tuées sur les autoroutes", explique Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, qui tend vers le "zéro décès" à l’horizon 2050.

(...)