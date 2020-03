Le gouvernement a préconisé le télétravail pour tenter de contenir la propagation du virus. Un pas de plus, mais pas encore aussi radical que le lockdown imposé à toute l’Italie. Du côté de la Feb, on s’adapte aux recommandations, sans précipitation.

Les entreprises se préparent-elles à un éventuel confinement de la population, comme c’est le cas en Italie ?

"Non, pas pour l’instant. La mise en quarantaine relève d’une décision des autorités publiques. Les entreprises suivent jour après jour les instructions et les informations délivrées par les autorités publiques. La Feb formule deux recommandations à destination des entreprises : faire preuve d’une vigilance accrue et porter une attention particulière aux règles. Dans ce cadre-là, chaque entreprise se prépare au mieux à toute éventualité."