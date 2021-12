Des institutions culturelles ont décidé de braver l’ordre de fermeture des autorités destiné à lutter contre la pandémie.

Nous nous rendons tous compte de la dureté de ces mesures. Nous savons que ça fait mal." Ce sont les mots prononcés mercredi par le Premier ministre Alexander De Croo au moment d’annoncer la décision du Codeco de fermer tous les lieux de culture exceptés les musées, et ce pour une durée à ce jour indéterminée. C’est peu dire que ça fait mal. Le ciel est littéralement tombé sur la tête des cinémas, des théâtres et de tous les acteurs culturels une fois de plus privés d’exercer leur métier. Et que dire du public ? Injustice était le mot sur toutes les lèvres mercredi soir.

Après la colère et l’incompréhension, l’heure est à l’action. Méprisée, bafouée, la culture se rebiffe. Déjà de sortie lors du premier confinement, le fond noir en guise de solidarité avec le secteur a de nouveau envahi les réseaux sociaux. Un panneau très explicite s’est invité sur la plupart des comptes des institutions culturelles : "Mépris, discrimination et maltraitance touchent le milieu de la culture. Devant les mesures, injustes et infondées, nous poursuivons notre combat pour que nos lieux restent ouverts et que nous puissions accueillir tous les publics."