Le monde de la nuit est en pleine crise à cause de la situation sanitaire actuelle. Témoignages.

“Avec 9 000 euros de loyer pour ma salle, je ne vais pas tenir”

" Avec les politiques qui nous proposent de nous reconvertir en snack, on avance dans le noir pour l’instant, déplore Maud Partouche, patronne de la mythique boîte Madame Moustache, à Bruxelles. Si rien ne bouge, on va bientôt exploser et sortir dans la rue." Cette mère de trois enfants, qui constate un nombre de suicides croissant dans le secteur, angoisse. "En n’ouvrant que ma terrasse, je n’ai su faire que 22 % de mon chiffre d’affaires. Et avec 9 000 euros de loyer pour ma salle, impossible de tenir…, détaille celle qui doit aussi reverser 160 000 euros de TVA par an. Avec mes retards ou reports de pai ements, si on n’est pas rouverts d’ici décembre, je vais en faillite."

(...)