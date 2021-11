"Il n’y a aucune raison objective de fermer le secteur avec un CST +", assure Carl De Moncharline, patron de l’Impérial Premium Bar Brussels et responsable du secteur de la nuit à la FedCaf (Fédération de cafés de Belgique) qui a testé cette solution antigénique la semaine dernière. "Ces Codecos sont les grandes messes des échecs sur échecs de notre gouvernement"

“On est capable d’écouter des gens qui, toutes les semaines font une réunion pour dire : on a échoué la semaine d’avant !", réagit, très remonté, Carl De Moncharline, suite à la décision du Codeco de fermer à nouveau les boîtes de nuit en Belgique dès ce samedi 27 novembre. Ça suffit ! Stop ! On ne peut pas espérer obtenir beaucoup de choses positives puisque ce sont les mêmes qui continuent à prendre des mauvaises décisions… il ne pouvait pas en être autrement vu qu’ils sont mauvais. Et ils accusent les autres car c’est plus simple que de s’accuser soi-même du manque de compétence que l’on a. C’est stupide ! Et après, on va se taper le PTB et la NVA à Bruxelles à force de voir des abrutis incompétents comme cela !”

Particulièrement énervé face aux contradictions en cascade du gouvernement, cette figure connue du milieu festif bruxellois a déjà intenté plusieurs actions en justice contre l’État belge. Le responsable du secteur de la nuit à la FedCaf (Fédération de cafés de Belgique) signale aussi, à regret (faute de moyens suite à la crise sanitaire), qu’il a failli faire acter le CST + par un huissier. “J’ai fait tester toutes les personnes qui sont rentrées dans L’Imperial la semaine dernière et personne, dans mon établissement (idem du côté du Cactus Club de Bruxelles qui avait hôtesses et infirmières pour tester les gens avant de rentrer dans le lieu festif, NdlR), n’avait ou portait le Covid suite à ces tests antigéniques. 100 % étaient négatifs. Alors au nom de quoi on nous ferme ?”

Une dernière danse ce soir : “Ils auraient pu nous laisser engranger des réserves ce week-end”