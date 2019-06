Le mouvement des "Mardis des Blouses blanches", initié par le syndicat chrétien CNE, a mobilisé de nombreux travailleurs du secteur hospitalier en Wallonie et à Bruxelles.

"Le succès est au rendez-vous et on ne pensait pas qu'autant de monde y participerait. La campagne ira crescendo", a souligné Julie Coumont, secrétaire permanente CNE. Le syndicat chrétien dénonce le "ras-le bol" du personnel de santé et demande des réponses du gouvernement et des employeurs aux inquiétudes des travailleurs.

Il s'agissait du premier "Mardi des Blouses blanches" et le syndicat entend poursuivre le mouvement. "Les délégués et le personnel choisissent les actions qu'ils entendent mener. Cela peut aller du port d'un brassard à un arrêt de travail. Il n'est pas exclu qu'il y ait des grèves si nous n'obtenons pas de réponses concrètes mais nous n'en sommes pas encore là", a expliqué Julie Coumont. "Flexibilité, polyvalence, augmentation de la charge de travail, réforme des professions, réseaux hospitaliers... Le personnel de santé n'en peut plus, que ce soit dans les hôpitaux, dans les soins à domicile, en maisons de repos", clame le syndicat chrétien. Le secteur dénonce notamment le "raccourcissement de la durée de séjour et l'évolution technologique qui ont pour impact l'intensification du travail, la déshumanisation et une surcharge administrative, la destruction des solutions de fin de carrière, la recherche toujours plus grande de profit et la commercialisation de la santé", la réduction des budgets, la réforme des hôpitaux et la pénurie de personnel infirmier. "Nous voulons des réponses concrètes de la part du gouvernement mais aussi des employeurs qui ont leur part de responsabilité dans les conditions de travail", ajoute la permanente syndicale. Actuellement, seule la CNE mène le mouvement, "mais on invite les autres organisations à se joindre à nous". (INT, ECO, DEF, CLA, fr)