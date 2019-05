Dans un communiqué envoyé ce mardi matin, le MR qualifie le tract électoral distribué en langue turque par Emir Kir de "dérapage". Par la voix de Georges-Louis Bouchez, son porte-parole de campagne, le parti libéral demande à Elio Di Rupo de "se ressaisir et de retirer ce tract qui n’a nullement sa place dans cette campagne électorale. Le respect de chacun doit être de mise et les personnes issues de la diversité ne sont pas du 'gibier électoral' mais doivent être estimées au même titre que l’ensemble des électeurs".

Pour rappel, le bourgmestre socialiste de Saint-Josse et troisième sur la liste bruxelloise à la Chambre pour les élections du 26 mai, y accuse le gouvernement fédéral, et plus particulièrement la N-VA, d’avoir fait la chasse aux musulmans avec le plan Canal. "Ce gouvernement a voulu entrer de manière illégale dans les maisons. Il a pointé du doigt les musulmans sous prétexte de terrorisme et a organisé des opérations à plusieurs endroits", écrit encore Emir Kir. Et d’insister : "Ils veulent apporter partout l’interdiction de l’abattage rituel que nous sommes parvenus à empêcher à Bruxelles."

"Le Mouvement Réformateur condamne toutes les initiatives qui visent à diviser notre population et veut promouvoir les mesures qui permettent le vivre ensemble", affirme Georges-Louis Bouchez.