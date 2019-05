François Desmet se dit "chagriné" de ce qui arrive au MR. "Le parti a laissé les clés du pouvoir régalien à la N-VA, en roue libre sur la migration. Je ne pense pas que le MR se soit réveillé un matin en se disant : ‘ Ce serait chouette d’enfermer des enfants et de renvoyer des Soudanais chez eux .’ Mais ils ont laissé faire."

Pour ce philosophe de formation, une partie de l’électorat du MR peut être tentée par ce discours. "Il y a, comme chez Les Républicains en France, cette tentation d’aller chercher les voix de droite. C’était clairement mon point de rupture avec eux."

François De Smet assure avoir été approché par le MR en septembre dernier. "J’ai entendu l’interview de rentrée d’Olivier Chastel. Il disait que le bilan de la majorité MR-N-VA était excellent, en ce compris la migration. Et qu’ils étaient prêts à rempiler. Je me suis dit : ‘Ce n’est pas possible. C’est vraiment un syndrome de Stockholm.’ Une réussite socio-économique partielle ne suffit pas à être libéral si on n’est pas impeccable au niveau des droits fondamentaux."

Il estime que le problème du MR est que le parti "n’a pas de colonne vertébrale idéologique". "Il y a trois MR", ajoute-il. "Le MR de gauche, avec Richard Miller et Christine Defraigne. Le MR de droite, qu’incarnait Alain Destexhe. Et un ventre mou majoritaire, qui va de gauche à droite, avant tout préoccupé par le socio-économique. C’est les ‘jobs, jobs, jobs’ de Charles Michel ou Didier Reynders. À force de donner un coup de rame à droite puis un autre à gauche, les électeurs n’identifient plus leur message."