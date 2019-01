A l'occasion des traditionnels voeux à la presse, Olivier Chastel, président du MR, a dévoilé dans les grandes lignes quelques unes des principales réformes qui figureront dans son programme électoral pour les élections de 2019.

Le président du MR, Olivier Chastel, présentait ses vœux à la presse, ce jeudi. La rencontre s’est tenue au 26e étage du très chic The Hôtel, à Bruxelles. Le siège du MR, avenue de la Toison d’or est encore en travaux… tout comme les listes du parti pour les élections, qui n’ont pas encore été divulguées.

Il a profité de l’occasion pour dresser quelques-unes des grandes lignes du programme du MR pour la campagne électorale qui va s’ouvrir. Tout en fustigeant à mots à peine cachés (et caricaturaux) le PS “qui rase gratis”, “propose l’électricité, le gaz et les soins de santé gratuits tout en doublant les salaires”.

Ce 26 janvier, le parti devra remettre au bureau du plan des projections chiffrées de leur programme. “Nous voulons augmenter la quotité exemptée d’impôt”, a rappelé Olivier Chastel . En effet, les libéraux souhaitent la faire monter à 12.500€. Elle vient d’être montée actuellement à 8 300 euros. C’est symboliquement le montant de l’allocation de chômage. En dessous de cette somme, le travailleur est exempté d’impôts.

La seconde grande mesure concerne les pensions. “On veut mieux exonérer ceux qui décident d’encore travailler après leur pension”, ajoute le président du MR. En pratique, il s’agirait de diminuer fortement les cotisations sociales payées par les travailleurs d’un certain âge pour leur permettre de continuer à travailler.

Enfin, le MR veut “une extension du système de titres-service” pour “l’étendre à la manière dont les familles peuvent faire garder un enfant, ou au transport scolaire.”

Ce système est actuellement essentiellement utilisé pour le recours à une aide ménagère et serait donc étendu, par exemple, à la possibilité d’avoir recours à une garde d’enfant en soirée, après l’école ou encore en cas d’enfant malade. Une nouveauté potentiellement très concurrentielle avec les crèches, donc...

Enfin , le MR entend prolonger la mesure zéro cotisation pour le premier emploi, et l’étendre éventuellement au second et troisième emploi. “Nous devons analyser ce que cela coûterait ”, conclut Olivier Chastel.