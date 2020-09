Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale devrait augmenter de 6,2% d'ici la fin de l'année, notamment en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, révèle le deuxième rapport du système de suivi de l'impact social pour les CPAS publié vendredi par le Service public de programmation (SPP) Intégration sociale et Lutte contre la Pauvreté.

Afin de faire face à l'afflux de nouvelles demandes pour bénéficier du revenu d'intégration, le gouvernement fédéral a assoupli les règlements et les délais afin que les CPAS puissent aider le plus grand nombre de personnes dans le besoin le plus rapidement et le plus possible.

"Ces ajustements, comme l'ensemble de la crise, ont affecté la transmission des demandes de remboursement des CPAS au gouvernement fédéral, qui sont à la base des statistiques nécessaires. Afin de répondre à ce problème, les CPAS ont été appelés à aider à identifier les besoins. Entre-temps, les statistiques ont rattrapé ce suivi et le Service public dispose également de demandes officielles confirmant les premières tendances", souligne le rapport.

L'augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration initialement indiquée dans le premier rapport du système de suivi est ainsi confirmée par l'augmentation du nombre de demandes de remboursement officielles soumises au SPP IS. Ces demandes montrent également que l'augmentation au cours de la période cruciale de confinement de mars et avril 2020 a été plus prononcée en Flandre (+7%) qu'à Bruxelles (+2,4%) ou en Wallonie (+1,7%).

"Si nous extrapolons les données disponibles du système de suivi sur la base des effets saisonniers connus des dix dernières années, la population vivant du revenu d'intégration est susceptible d'augmenter de 6,2% au maximum entre janvier 2020 et janvier 2021", souligne le rapport.

Le service d'études du SPP souligne aussi que les jeunes de moins de 25 ans sont légèrement moins touchés que les personnes plus âgées, avec une augmentation "plus faible" de 2,5% de ces jeunes au cours de la période mars-avril 2020, contre une augmentation de 3,6% du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration de 25 ans et plus.

Il a aussi observé durant la crise un "glissement" d'un certain nombre de personnes bénéficiant d'un revenud'intégration complémentaire, à un revenu d'intégration complet ou à un revenu d'intégration combiné à une petite allocation de chômage.

Le rapport note encore une augmentation des cas d'assistance médicale urgente et non urgente pour lesquels le CPAS intervient financièrement après le confinement. "Cela nous permet d'observer une augmentation de 7,8% des frais médicaux urgents dans la période de mai à juin 2020. Le nombre d'interventions médicales non urgentes a augmenté de 23,3% au cours de la même période", souligne-t-il.

Le rapport fait enfin état d'une augmentation du nombre de dossiers de médiation de dettes de 7,7% à partir de la période mai-juin 2020. "Compte tenu du fait que certaines personnes ont reporté le paiement des factures pendant la période de crise, nous nous attendons à ce que ce nombre augmente encore", ajoute le service d'études du SPP IS.

Trois cent-vingt des 580 CPAS belges ont participé à cette deuxième édition du système de suivi mis en place par le SPP IS afin d'accélérer le suivi de l'impact social du coronavirus. Ensemble, les institutions participantes représentent 75% de tous les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale.