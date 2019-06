Fin mai 2019, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie était de 192 098.

Le taux de chômage à un an est stable par rapport à mai 2018 : 12,2 %. La Wallonie comptait 125 576 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et 23 390 jeunes en stage d’insertion professionnelle. À ceux-ci s’ajoutent d’autres demandeurs d’emploi inoccupés : 30 545 personnes inscrites obligatoirement et 12 587 demandeurs d’emploi qui se sont librement inscrits. Et parmi tous ces demandeurs d’emploi, on compte 53 % d’hommes, 17 % âgés de moins de 25 ans, 27 % âgés de plus de 50, 47 % diplômés de l’enseignement secondaire du 2e degré au plus. Aussi, 25 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 40 % depuis deux ans et plus. Un dernier chiffre très positif pour le chômage de longue durée puisque la proportion était encore de 52 % en 2017. Mais la Wallonie est encore derrière la Flandre où on en compte 35 %.