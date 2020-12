Comme depuis de nombreux jours, les indicateurs de l'évolution de coronavirus dans notre pays sont tous à la baisse. Le nombre de patients hospitalisés pour le Covid-19 est même repassé sous la barre des 4.000. 204,3 admissions à l'hôpital ont encore été comptabilisées en moyenne chaque jour entre le 25 novembre et le 1er décembre, mais si les indicateurs continuent de diminuer, "on devrait atteindre les 75 nouvelles hospitalisations par jour d'ici les fêtes de fin d'année", a annoncé hier Yves Van Laethem.

Avec ses collègues, il refait le point ce mercredi en conférence de presse. "Si nous continuons au rythme actuel, nous arriverons à 800 nouveaux cas par jour à Noël", a directement annoncé Yves Van Laethem. Les contacts familiaux ou amicaux sont ceux qui ont le plus d'impacts sur l'évolution de coronavirus, a expliqué l'expert, comptant sur tous les Belges pour faire attention à leur comportement dans les semaines à venir: "Ce que vous ferez maintenant et à l'époque des fêtes va être déterminant quant au risque de résurgence du virus fin d'année ou plus malheureusement, au début de l'année prochaine. Il faut continuer à faire attention".

Les chiffres diminuent de moitié actuellement tous les 14 jours, ce qui représente un ralentissement de la diminution des cas de contamination. "Il peut être dû à l'élargissement de la stratégie de testing", a déclaré Yves Van Laethem, qui note que chez les enfants de moins de 10 ans, il y a une augmentation des contaminations de 4 à 5%. Mais "il faut relativiser ces chiffres, car en nombre absolu, ces cas sont faibles. Depuis le 23 novembre, on a 385 infections dans ce groupe d'âge, sur un total de plus de 15.606 infections, donc 2,5% des cas". "Ceci doit être suivi, mais ne pas susciter d'inquiétude", a rassuré l'expert.

Les régions les plus touchées par le coronavirus ont changé, ce ne sont plus le Hainaut et la province de Liège qui sont "en tête", mais bien la Flandre orientale (332 nouveaux cas par jour) et Anvers. Le point central de l'épidémie s'est donc déplacé vers la Flandre.