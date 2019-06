Élu démocratiquement le 15 mai dernier, Boris Morenville est devenu le nouveau président du Syndicat libre de la Fonction publique - groupe Défense.

Du haut de ses 31 ans, il peut déjà compter sur une solide expérience au sein de l’organisation syndicale, ayant d’abord fait ses armes au sein du Helpdesk (répondant ainsi directement aux questions des membres et du public) avant de reprendre la fonction de responsable du pilier "collectif". Au sein de cette fonction, qu’il cumule encore aujourd’hui avec celle de président, il est l’interlocuteur privilégié du département Ressources humaines, du cabinet du chef de la Défense ou encore du cabinet du ministre de la Défense.

"Je mise sur une vision jeune, dynamique et professionnelle : voici ma proposition pour cette fin de mandat de président du SLFP-Défense jusqu’en 2021. Tout au long de mon mandat, notre ambition sera de faire rimer ‘respect et reconnaissance du personnel de la Défense’ avec chaque décision politique et chaque nouvelle mesure prise par la Défense", lance-t-il.

Depuis sa prise de fonction au collectif en 2015, ce n’est pas moins de 85 projets de textes (lois, arrêtés royaux, arrêtés ministériels et régionaux) qui ont été négociés. Pour mener à bien ses objectifs, le SLFP prône un syndicalisme 2.0. "Nous voulons donc assumer un rôle de correcteur vis-à-vis du monde politique, bien souvent trop peu informé de la réalité du personnel de la Défense. À travers notre présence à tous les niveaux de concertation et de négociation, nous défendrons les intérêts collectifs, les statuts du personnel de la Défense ainsi que leur bien-être au travail", promet celui qui est entré en tant que militaire à la Défense comme sous-officier d’infanterie au 12/13 Li (Spa) en 2006.

Après avoir constaté des décennies de coupes budgétaires, Morenville souhaite que le personnel soit remis au centre des préoccupations. "Par la négociation, notre présence et notre détermination, nous faisons du personnel de la Défense une priorité. Pour nous, le plus important est de défendre nos affiliés sur tous les fronts plutôt que de faire de vaines promesses par une propagande démagogique. Les effets d’annonce entre autres, en matière de pension, de capital congé maladie et de restructuration, ont engendré beaucoup d’inquiétude et de démotivation. Même si sur le papier, le statut du militaire n’a pas été modifié, nous savons que le manque de respect et de reconnaissance ressenti au quotidien par le personnel est bien réel."

Ses idées pour combattre l’attrition et rendre plus attractif le métier de militaire ? "Nous proposons au haut commandement de la Défense ainsi qu’au monde politique, des mesures concrètes et structurées. Toutes ces mesures ont été développées sur deux axes : moyen terme et long terme et sont détaillées par thématique : statut pécuniaire, statut administratif, civil à la Défense et bien-être au travail . "

Selon cet homme originaire de Charleroi, les questions relatives à la Défense n’ont été que trop peu abordées lors des débats préélectoraux. "Les élections du 26 mai et la formation d’un nouveau gouvernement sont une nouvelle opportunité de faire passer nos messages. Nous serons dès le début de la formation du gouvernement attentifs à ce que les intérêts du personnel soient pris en compte."