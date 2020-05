Le nouveau calendrier du déconfinement: retour sur ce qui sera autorisé ou non dans les jours et semaines à venir

Sophie Wilmès a fait le point mercredi sur les nouvelles mesures décidées par le Conseil national de sécurité. Petit récapitulatif.

Le 10 mai: il faudra bien choisir ses 4 amis

Le Conseil national de sécurité a donc pris une mesure qui entre en vigueur ce dimanche 10 janvier. Chaque foyer (des personnes qui vivent sous le même toit) pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum 4 personnes, toujours les mêmes, "qui doivent s’engager à ne venir que chez vous", indique Sophie Wilmès. Et les invitants ne pourront se rendre que chez les invités. Il s’agit donc d’un "contrat de réciprocité" entre deux foyers.

© Belga



Le 11 mai: les magasins rouvrent leurs portes, et le masque n’est pas une obligation

Comme annoncé à l’issue du Conseil national de sécurité du 24 avril, les commerces non alimentaires rouvriront bel et bien leurs portes à partir de lundi prochain. Sans surprise, cette réouverture devra se faire dans le respect des règles strictes de distanciation sociale : un seul client par dix mètres carrés et ce, pendant trente minutes maximum. Notez bien : il est fortement recommandé à chaque Belge de porter un masque dans les commerces. Il s’agit toutefois d’une recommandation, pas d’une obligation.

Afin d’éviter tout effet de masse, les courses devront se faire seul. Néanmoins, un adulte peut être accompagné d’un enfant de moins de 18 ans. De même, les personnes qui ont besoin d’aide pourront être accompagnées. De leur côté, les autorités locales devront veiller au respect des distances de sécurité dans l’espace public et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires. "S’il y a du monde dans la rue ou au centre commercial auquel vous souhaitez vous rendre, faites demi-tour", a ainsi insisté mercredi la Première ministre Sophie Wilmès. Les métiers de contact hors soins médicaux et paramédicaux, comme les coiffeurs ou les tatoueurs, restent portes closes. Pareil pour les marchés. Seuls les marchands ambulants isolés, alimentaires et non alimentaires, pourront être autorisés par les autorités locales. Enfin, les cafés, bars et restaurants restent fermés à ce stade du déconfinement.

Le 18 mai: les cours à l’école reprendront en partie… si tous les signaux sont au vert

En théorie, la prochaine étape du déconfinement des Belges, la "phase 2", devrait intervenir à partir du lundi 18 mai. C’est en tout cas ce qui est envisagé comme ligne de mire par les autorités, si et seulement si la situation sanitaire continue à évoluer positivement. Les différentes Communautés du pays et le monde de l’enseignement travaillent actuellement de concert à une reprise progressive des cours.

À l’issue du Conseil national de sécurité du 24 avril dernier, cette reprise des cours avait été pensée et annoncée comme suit : elle ne concernera pas tous les élèves. Les cours dans les classes maternelles resteront suspendus. En primaire et en secondaire, un maximum de trois années pourra reprendre, avec une priorité accordée aux 6es primaire et secondaire, années certifiantes. Cette reprise se fera à temps partiel, sur un nombre de jours que chaque Communauté déterminera. Les classes seront divisées en petits groupes avec un maximum de dix élèves, des places fixes et un nettoyage quotidien. Les élèves de plus de douze ans et le personnel des écoles devront impérativement porter un masque. L’accès aux toilettes sera limité en fonction du nombre d’éviers disponibles.

Outre la réouverture partielle et progressive des écoles, le Conseil national de sécurité examinera d’ici le 18 mai la possibilité d’une reprise des marchés ; d’une réouverture des musées, des bibliothèques et des parcs zoologiques ; d’une réouverture des salons de coiffure ; de l’élargissement du nombre de personnes présentes aux mariages et aux enterrements ou encore de la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur.

Tout cela, sous réserve d’un potentiel retour en arrière… "si les circonstances sanitaires l’y obligent", a insisté mercredi la Première ministre Sophie Wilmès. "La santé est et reste notre première préoccupation. C’est elle qui nous guide à chaque instant", a-t-elle martelé.

Enfin, la question des excursions d’une journée, des séjours dans les résidences secondaires ou encore dans les gîtes sera finalement abordée plus tard que prévu. C’est en effet lors de la préparation de "la phase 3" du déconfinement de la population belge, annoncée à partir du 8 juin prochain, que toute la clarté devrait être faite à ce sujet.

© Belga



Le 8 juin: partir à la mer ou dans les Ardennes attendra, les restaurants aussi

La prudence a finalement été privilégiée en ce qui concerne les excursions et les séjours dans une résidence secondaire ou dans un gîte, des questions qui devaient initialement être débattues pour le 18 mai, date qui marque le début de la phase 2 du déconfinement. Il faudra prendre son mal en patience : partir en excursion ou se rendre dans sa résidence secondaire dépendra de la situation sanitaire et de l’avis des experts à ce sujet à la date du 8 juin, a annoncé Sophie Wilmès.

Idem pour les bars et les restaurants, qui devront attendre le 8 juin - au mieux - pour connaître leur sort. Une date qui apparaissait comme hautement délicate à appréhender, selon les propres mots de la Première ministre au moment de l’annonce des différentes phases de déconfinement fin avril. En effet, si la date du 8 juin est maintenue en tant que déclenchement de la phase 3 du déconfinement progressif du pays, cela ne veut pas dire que les établissements dans leur ensemble pourront rouvrir : à nouveau, tout dépendra de la situation sanitaire et du bon déroulement des phases de déconfinement précédentes. Pour l’heure, nul ne sait quels types d’établissements pourraient éventuellement rouvrir, ni quand ils le pourraient.

Mis à l’arrêt dès le samedi 14 mars, les établissements Horeca, qui sont par nature des lieux de rassemblement en milieu confiné propices à la propagation du Covid-19, ont compté parmi les premiers lieux à fermer leurs portes. Pour les mêmes raisons, le secteur comptera donc parmi les derniers à reprendre du service, si l’on excepte les grands événements de type festival, (annulés jusqu’au 31 août). Une catastrophe non seulement pour les établissements, mais également pour de nombreuses PME qui les fournissent et dépendent directement des commandes du secteur de l’Horeca.

Le 31 juillet: les compétitions sportives en stand-by

Si la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur sera "analysée par les experts sur base des travaux déposés par les ministres compétents, afin de présenter un calendrier un peu plus précis phase par phase", a indiqué Sophie Wilmès, il n’est pas prévu que les compétitions sportives, professionnelles ou pas, reprennent avant le 31 juillet inclus.

D’autant qu’il n’est même pas certain que la question puisse être débattue à cette date, pour peu que les précédentes phases de déconfinement aient pris du retard et bousculent le calendrier initialement prévu… L’annonce du Conseil national de sécurité confirme cependant ce dont on se doutait depuis longtemps : la saison de Pro League est définitivement terminée - les clubs ont été mis au courant de cette décision visant à laisser en stand-by les compétitions sportives peu avant la conférence de presse de Sophie Wilmès. La prochaine assemblée de la Pro League (prévue le 15 mai) devrait décider de l’attribution du titre. Quant à une éventuelle reprise de la compétition à huis clos en août, rien n’est moins sûr : en tant que "sport de contact, il n’a pas été dit que le football pouvait reprendre à partir du 1er août", a précisé le ministre-Président flamand Jan Jambon.