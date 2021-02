Après avoir passé près de trente ans dans les tiroirs des gouvernements successifs, la fameuse réforme a finalement été inscrite dans la Déclaration de politique communautaire et programmée dans l’avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence. Il reste maintenant à déterminer sa forme exacte. Celle-ci devrait être connue d’ici le printemps. Une étude de la Fondation Roi Baudouin datant de 2018 nous permet toutefois d’imaginer à quoi pourrait ressembler le futur calendrier.

Le rapport de la Fondation Roi Baudouin proposait en effet de répartir l’année en périodes de 7 semaines de cours suivies chaque fois de deux semaines de vacances et d’adapter les vacances d’été en conséquence. Selon ce schéma les vacances de Toussaint et de carnaval dureraient donc deux semaines au lieu d’une et les vacances d’été seraient rabotées de deux semaines.