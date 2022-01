La réforme du calendrier, portée par la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) devrait entrer en vigueur à la rentrée prochaine dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les textes légaux officialisant cette réforme ont entamé leur parcours d’adoption et devraient être finalisés et validés avant septembre 2022. Concrètement, cette réforme implique un allongement des vacances de Toussaint et de Carnaval (deux semaines au lieu d’une) et un allègement des vacances d’été : celles-ci commenceront le premier vendredi de juillet et prendront fin le lundi de la dernière semaine d’août. Les vacances de Noël et de Pâques dureront en revanche toujours deux semaines.

(...)