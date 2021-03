Le même ciel orangé à Nice dans le sud de la France, sur la côte danoise ou dans les montagnes de Bavière en Allemagne. Ces clichés qui ont fait le bonheur des photographes s’expliquent par un phénomène météorologique : des vents violents de secteur sud ont ramené vers les pays européens des nuages de sable du Sahara du continent nord-africain au cours du mois de février. En Belgique, ce nuage de poussières sahariennes est passé au-dessus de nos têtes la semaine dernière. Il est même à l’origine des deux pics de pollution mesurés ce mercredi et la semaine dernière dans les trois régions du pays. "Des concentrations très élevées de PM10 sont mesurées, en particulier dans le nord du pays. Les concentrations élevées de PM10 s’expliquent par les conditions météorologiques défavorables et (surtout) l’impact d’un nuage de poussière du Sahara qui provoque de fortes concentrations de particules fines en Europe à intervalles réguliers depuis le début de cette semaine", peut-on lire dans le bulletin du 25 février de la cellule interrégionale de l’Environnement (Celine). "Il y a eu deux nuages de sable, l’un début février et l’autre la semaine dernière, indique Philippe Maetz, collaborateur scientifique de la cellule Celine. Celui de la semaine dernière a fortement contribué au pic de pollution. On a découvert dans les particules fines des poussières plus grosses que les autres, c’est ce qui nous fait dire qu’elles ont des origines naturelles." Les causes des particules fines sont soit domestiques (trafic automobile ou chauffage) soit naturelles (tempêtes de sable, érosion du sol ou éruption volcanique).