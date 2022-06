En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire, il est possible d'introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Il est demandé d'appeler uniquement le 112 dans des situations où une vie est en danger. L'institut Royal météorologique (IRM) a émis un avertissement aux orages en code jaune pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Il entrera en vigueur dimanche soir à 22h00 jusqu'à lundi à 10h00 du matin.