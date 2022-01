Le numéro 1722 a temporairement été activé suit à une alerte jaune de l'Institut royal météorologique (IRM) pour du vent et des pluies abondantes, annonce dimanche soir le SPF Intérieur.

Des rafales de vent jusqu'à 85 km/h, voire plus localement sont attendues ce lundi. Celles-ci pourront être accompagnées d'abondantes précipitations avec des cumuls en 24 heures pouvant dépasser 25 litres/m2 et très localement jusqu'à 40 voire 50 litres/m2.

En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux nécessitant une intervention des pompiers, il est donc possible d'introduire une demande via le guichet électronique ou via le numéro 1722.

L'administration recommande d'utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be. Le numéro d'appel est également disponible mais un temps d'attente est à prévoir avant d'avoir un opérateur en ligne.

Le 112 est réservé aux situations dans lesquelles une vie est en danger.