"Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ont la grande joie d’annoncer les fiançailles de Son Altesse Royale la Princesse Maria Laura avec Monsieur William Isvy", a annoncé le Palais royal ce lundi 27 décembre dans un communiqué.

William Isvy, de nationalité française et britannique, est né à Paris, d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres. Il travaille aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs, après avoir étudié la finance à Montréal.

Le mariage aura lieu au second semestre de 2022.