La plate-forme civile "Coronadenktank" a lancé vendredi, en collaboration avec le Palais royal, l'initiative #PleinDEspoir afin de récolter des témoignages sur des personnes s'étant engagées au cours des derniers mois pour le pays, lors de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du nouveau coronavirus. Quatre citoyens et leur "héros corona" respectif seront invités à raconter leur histoire au roi Philippe dans le courant du mois de septembre.

A l'occasion de la Fête nationale du 21 juillet prochain, le Palais royal rendra hommage aux victimes du coronavirus, mais également au personnel soignant et à toutes celles et ceux qui ont oeuvré à combattre la pandémie.

Ce vendredi, la plate-forme civile "Coronadenktank" lance un appel à la population pour trouver quatre "héros corona", des personnes qui se sont illustrées en faisant des courses pour des personnes âgées, en cousant des masques de protection ou en jouant de la musique chaque soir pour leurs voisins, par exemple. Mais il peut aussi s'agir d'un employeur qui s'est adapté à la situation afin de permettre à ses employés de garder leur travail, explique la plate-forme sur son site.

Le public est invité à présenter ses "héros corona" en racontant leur histoire, par écrit ou dans une vidéo, via le site internet www.pleindespoir.be. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juillet prochain à 12h00. Quatre participants seront sélectionnés et invités en audience au Palais en septembre avec leur "héros" respectif pour rencontrer le roi Philippe et lui raconter leur histoire.