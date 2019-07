Le palais royal vous ouvre ses portes

Vous avez toujours rêvé de partir à la découverte d’un palais et de déambuler dans ses immenses salles aux moulures somptueuses ? Comme chaque année, le Palais royal de Bruxelles vous offre cette opportunité exceptionnelle à l’occasion de son ouverture estivale. Depuis le 23 juillet et jusqu’au 25 août, le public belge et international pourra découvrir les principales salles du Palais ainsi que des expositions.

La science et la lune à l’honneur

Le 18 juillet passé, la famille royale inaugurait les expositions qui se tiendront au sein du Palais royal durant l’été. Chaque année, l’ouverture des portes du Palais est l’occasion de mettre à l’honneur des œuvres d’art et des objets de recherche qui proviennent du patrimoine culturel et scientifique belge. Plusieurs expositions sont ainsi rassemblées sous les thématiques de la Science et de la culture au Palais.

Cette année, la Lune sera à l’honneur avec l’exposition "La Lune : entre rêve et réalité". De quoi rendre hommage aux premiers pas de l’Homme sur notre satellite naturel, il y a tout juste cinquante ans. De son côté, Technopolis, proposera "Les Merveilles de la science", une exposition qui se concentre sur quelques mécanismes de base de la physique. Tandis que l’exposition "Souverainement vêtu. Uniformes royaux" fera découvrir aux visiteurs le Palais Royal comme un endroit vivant et ayant bien vécu.