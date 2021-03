Les papillomavirus humains sont responsables de huit localisations différentes de cancers et continuent de faire des ravages chaque année. En Belgique, ils sont responsables de plus de 1 000 cas de cancers par an. Ces cancers peuvent toucher le col de l’utérus, l’anus, le pénis, le larynx, la cavité orale, la vulve, l’oropharynx ou encore le vagin. Or, à part le col de l’utérus, pour lequel il y a un dépistage par frottis après 25 ans chez nous, les autres ne disposent pas de dépistage, reste donc seulement le vaccin.