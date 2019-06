L’annonce de Maxime Prévot a pris le milieu politique de court. Non par son contenu, mais par sa rapidité. Le CDH restera sur les bancs de l’opposition à tous les niveaux de pouvoir. "Les électeurs nous ont adressé un signal très clair le 26 mai, un signal de sanction. Un signal qui dit que les Bruxellois et les Wallons ne sont pas demandeurs dans une proportion forte que le CDH continue d’assumer des responsabilités", a expliqué le Namurois devant les caméras. "Le travail de refondation interne et de refonte doctrinale radicale va devoir s’effectuer à présent, en associant un maximum de générations et de regards extérieurs. L’hiver se transforme en printemps. C’est le début d’une nouvelle ère pour le CDH."

