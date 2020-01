Quelle actualité religieuse a retenu votre attention en 2019 ?

"En 2019, l’islam a encore une fois occupé une place centrale dans les médias. Depuis plusieurs années, le politique essaye de promouvoir le développement d’un islam de Belgique. Dans cette optique, le financement public est vu comme un outil pour encourager un islam qui serait plus en accord avec notre système démocratique et dont le personnel serait issu de l’immigration en Belgique au lieu de venir de l’étranger. On a mis beaucoup d’énergie pour aller dans cette direction, au fédéral spécialement même s’il s’agit avant tout d’un processus où les régions sont impliquées puisque ce sont les régions qui reconnaissent les mosquées."

(...)