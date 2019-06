Le focus politique a jusqu’ici été placé sur les négociations en Wallonie et à Bruxelles, laissant le fédéral en stand-by. En Flandre, en revanche, le formateur Bart De Wever avance plus prudemment. Le président des nationalistes flamands souhaitait d’abord prendre la température des négociations fédérales avant tout engagement régional. Il a changé d’avis.

En effet, la N-VA aurait abandonné tout espoir de négociation avec le PS, qui aurait fait savoir qu’il n’était pas prêt à négocier avec les nationalistes flamands, comme le rapporte De Tijd. "Le PS refuse toute discussion avec nous, alors que nous ne refusons pas. Bien entendu, diaboliser le plus grand parti du pays et le traiter de cryptonazi entraîne l’ingouvernabilité. Ne me parlez pas de sens de l’État. Ceux qui disent l’aimer le portent en terre", a écrit Theo Francken sur Twitter .

(...)