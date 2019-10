Les parlementaires étaient en discussions quant au budget du futur gouvernement Jambon quand l'alerte a été donnée. Les élus ainsi que leurs collaborateurs se sont dirigés dans le calme hors du bâtiment et patientent actuellement dans la rue.

L'agence Belga précise que la présidente du Parlement flamand Liesbeth Homans (N-VA) s'est entretenue avec la police de Bruxelles et la police militaire et explique prendre cette alerte très au sérieux. Des chiens détecteurs d'explosifs sont sur place. La police bruxelloise va fouiller les lieux et installe un périmètre de sécurité.

Selon les services du Parlement, cette alerte pourrait être en lien avec les 40 ans de l'Institut kurde de Bruxelles, qui devaient se tenir précisément dans le bâtiment de la rue de Louvain. Entretemps, l'événement a été annulé.

Le Parlement flamand ne rouvrira pas ses portes aujourd'hui. Le débat sur le budget se poursuivra ce mercredi.