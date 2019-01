Le parquet général de Bruxelles a fait appel contre le jugement rendu le 12 décembre dernier dans le dossier des hébergeurs de migrants.

Il conteste les acquittements des quatre citoyens et résident belges, a communiqué la Plateforme citoyenne, samedi après-midi. Le Tribunal correctionnel de Bruxelles acquittait les 4 hébergeurs et hébergeuses (Zakia, Walid, Myriam et Anouk), poursuivis pour "trafic d'êtres humains" et "organisation criminelle".

La Plateforme précise: "Aujourd'hui, nous apprenons que le Parquet Général de Bruxelles, par son Procureur Général Delmulle, a interjeté appel contre ce jugement parce qu'il conteste les acquittements. L'acte d'appel à été signé le dernier jour du délai légal. Alors qu'il s'agissait d'un jugement d'apaisement, rappelant que la solidarité n'est pas un crime, l''appel du Procureur Général, derrière lequel il est difficile de ne pas voir de pressions politiques, en revient à jeter de l'huile sur le feu de la mobilisation citoyenne qui n'en sera que d'autant plus forte. Nous restons plus motivés que jamais et rappelons que cette justice aveugle se trompe de combat en voulant punir la solidarité !"