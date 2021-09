Ce dimanche, la ministre de la Santé Christie Morreale (PS) ne cachait pas son enthousiasme : "En 24 h après l’annonce sur l’instauration du Covid safe ticket en Wallonie, on a enregistré 5 fois plus de rendez-vous pour aller se faire vacciner en plus des nombreuses personnes qui se sont présentées spontanément dans les centres de vaccination", a-t-elle triomphé. Plusieurs secteurs en Wallonie ont enregistré 4 000 prises de rendez-vous en 24 h pour la vaccination, contre 800 inscriptions par jour constatées ces dernières semaines.

Pour la ministre, l’objectif est clair : voir cet effet ponctuel se manifester sur le plus long terme par une augmentation plus régulière.

Il faut dire que depuis quelques semaines, la vaccination commence à faire du surplace. Pour la semaine du 20 septembre, 7 720 premières doses ont été administrées selon les chiffres de l’Aviq, contre 6 287 la semaine précédente et 7 325 la semaine du 6 septembre. Aujourd’hui, 69 % de la population wallonne partiellement vaccinée.