Le Premier ministre a changé d’avis en observant que la situation n’évoluait pas.

Fin novembre, Alexander De Croo affirmait qu’il ne voulait pas rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population belge. À cette solution de "paresse politique", le Premier ministre préférait celle de la sensibilisation.

Ce dimanche, dans le quotidien flamand De Zondag, le chef de la Vivaldi est pourtant revenu sur sa position et a envisagé désormais de l’imposer. "On vaccine pour sa propre santé, mais aussi pour celle des autres. Je crois qu’il vaut mieux convaincre qu’imposer. Mais quand on voit que, dans les unités de soins intensifs, il y a cinq fois plus de personnes non vaccinées, on ne peut pas éviter la question. L’objectif est clair : nous devons vacciner tout le monde. Si la voie de la vaccination obligatoire peut y contribuer, je suis prêt à l’envisager. Attention : un gouvernement ne peut pas décider cela tout seul. Ce débat doit avoir lieu au Parlement."