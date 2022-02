Avant d’être CEO de Deliveroo, Quirin Dalemans a bossé au département marketing de Nespresso, directeur général du service de voitures partagées Ubeeqo, puis directeur opérationnel et responsable des riders chez Deliveroo. Depuis l’automne 2021, le jeune trentenaire saint-gillois est directeur général de l’entreprise de livraison et son objectif est de faire grandir la boîte autant que possible. "Mon ambition est de permettre à chaque Belge d’avoir accès à un service de livraison de repas. Aujourd’hui, on couvre 25 villes de Belgique. Mais il y a encore du chemin."

Sans surprise, l’entreprise a connu une expansion incroyable avec la crise du Covid. Les confinements ont boosté le nombre de clients et de collaborateurs. "On est aujourd’hui là où on prévoyait d’être dans 3 ans."

(...)