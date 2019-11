Pour en arriver à un système fonctionnel et optimal en mars prochain, il fallait évidemment des mois de travail. Et on est en plein dedans. Depuis cet été, plusieurs bureaux fonctionnent en interne sur base du nouveau modèle. "C’était important pour nous d’impliquer nos facteurs dans le processus, assure Henri de Romrée. On peut coucher sur papier n’importe quel plan, mais les vrais experts, ce sont nos facteurs !"

Il a donc fallu peaufiner et ajuster certains éléments au fil des semaines. "Et c’est encore le cas. Malheureusement, il est presque impossible de trouver l’équation parfaite pour une tournée. Cela dépend de beaucoup de choses et le travail varie d’un jour à l’autre. Si demain, un site internet fait une mégapromo sur des barbecues ou des canoës, les volumes vont exploser pour nous, explique-t-il. Les efforts continuent pour lisser au maximum le volume des colis et permettre une meilleure répartition de la charge de travail, par exemple avec des renforts ponctuels."

Il insiste aussi sur la particularité du métier de facteur. "Ce qu’on aime, c’est cette indépendance que chacun a. Chaque facteur fait sa tournée différemment en fonction du lieu et de ses habitudes. Il faut pouvoir garder cela. On veut donc rassurer tout le monde et cela commence par une assurance du maintien des emplois et la protection du régime de travail."

Et pour le moment, on est loin d’une grogne généralisée au niveau syndical. "Le dialogue est bon et nous voulons travailler en respectant travailleurs et syndicats. Chacun doit jouer son rôle et je ne répondrai pas à leur place, mais le dialogue est présent et nous peaufinons toujours ce nouveau modèle."

Tout en gardant un travail de proximité. "Certains pays voisins ont fait le choix de séparer la distribution des colis et du courrier. Nous avons opté pour une alternance avec les mêmes facteurs pour garder cet aspect humain et cette confiance avec la population."