La campagne de vaccination connaît des difficultés majeures à entrer dans son rythme de croisière. Le refus de se faire vacciner d’une partie de la population, notamment du personnel des maisons de repos, n’est pas la moindre de ces raisons. Georges Dallemagne (CDH), député fédéral et médecin, veut jeter un pavé dans la mare et faire pression sur le gouvernement depuis l’opposition. Il se déclare en faveur d’une forme de passeport vaccinal, qu’il nomme "attestation de vaccination" mais aussi d’une vaccination obligatoire sous certaines conditions, à rebours des positions du gouvernement fédéral. "Je ne comprends pas le raisonnement actuel. Certains parlent de discrimination quand on évoque la nécessité d’une attestation d’immunité et de vaccination. Au contraire, cette attestation donnerait de la liberté supplémentaire à beaucoup. Je pense aux personnes âgées dans les maisons de repos qui ont développé une immunité à long terme ou sont vaccinées. En quoi leur permettre d’aller voir leur enfant en France constitue-t-il une discrimination ? " Ces deux sujets ont été débattus en bureau politique du CDH, avec une adhésion d’une grande partie du parti.